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Снег и минусовую температуру прогнозируют синоптики в Алтайском крае в понедельник, 30 октября. Об этом сообщается на сайте регионального гидрометцентра.
Так, в течение всех суток в отдельных районах края будет идти снег и мокрый снег, ожидаются гололедные явления, местами установится снежный покров, на дорогах ночью и утром будет гололедица. В темное время суток температура составит от 2 до 7 градусов ниже нуля. Днем от +2 до +7.
Ветер задует западный, 3-8 метров в секунду, ночью с усилением до 15 метров.
В Барнауле ночью будут идти осадки преимущественно в виде снега, установится временный снежный покров, а на дорогах гололедица. Температура воздуха будет равна -2...-4 градуса. В начале дня пойдет снег, на дорогах утром будет гололедица, воздух прогреется до +2...+4.
Ветер будет дуть западный, ночью 7-12 метров в секунду, днем от 3 до 8 м/с.
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