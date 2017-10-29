Фото: youtube.com
Видеозапись, на которой оса после непродолжительной борьбы расчленяет рабочую пчелу, появилась на интернет-форуме Reddit. Ролик вызвал бурную реакцию у пользователей сети, пишет РИА Новости.
Многие юзеры обратили внимание на жестокость победителя схватки.
"Ролик заставил задуматься о том, как много тихих убийств происходит вокруг нас, а мы их даже не замечаем", — задался вопросом Flames15. JasonReed234 признался, что "не был готов к подобной жестокости".
Пользователь под ником PsycoJosho отметил, что видео является еще одной причиной, почему нужно опасаться ос.
По словам сотрудника Американского музея естественной истории Джеймс Карпентер, такое поведение часто встречается у хищных ос. Данные насекомые нападают на пчел и кузнечиков и скармливают их своим личинкам.
"Осы разделывают своих жертв для удобства. Иногда они пережевывают их и превращают в "питательный шарик", избавляясь от всего лишнего", — добавил специалист.
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