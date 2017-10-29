Фото: youtube.com
Американская компания Apple уволила инженера после того, как в интернете появился ролик его дочери, на котором она демонстрировала новый iPhone X, пишет "Российская газета".
Данное решение руководство корпорации приняло потому, что девушка показала устройство до его появления в продаже.
Об этом рассказала дочь уволенного сотрудника в видео, опубликованном на YouTube, назвав свой поступок "невинной ошибкой".
По словам девушки, она взяла iPhone X у своего отца. Он разрешил дочери потестировать новый смартфон, скорее всего, не предполагая, что в сети появится видео с новым смартфоном.
Видео, в котором девушка продемонстрировала экран уведомлений, календарь и иные приложения практически сразу стало вирусно популярным.
В итоге в корпорации попросили инженера удалить ролик и "письменно объяснить поступок дочери". Но нарушившего корпоративные правила от увольнения это не спасло.
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