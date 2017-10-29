Фото: vk.com/avtospas54rus
Жительница Новосибирска, находившаяся за рулем Toyota Chaser, столкнулась с автомобилем ДПС. Авария произошла около 7:00 в воскресенье, 29 октября, пишет портал "Новосибирские новости" со ссылкой на группу "Инцидент" в соцсетях.
Уточняется, что женщина на перекрестке остановилась на запрещающий сигнал светофора. Рядом с ней встал троллейбус. В какой-то момент общественный транспорт начал медленно двигаться, от чего сибирячка решила, что загорелся "зеленый свет".
Автомобилистка разогналась и врезалась в патрульную машину "Волга", двигавшуюся по улице Ватутина. После столкновения иномарка отлетела в ограждение. В аварии никто не пострадал, однако автомобили получили механические повреждения.
По словам очевидцев, находившийся за рулем "Волги" сотрудник ДПС сразу вышел из авто, чтобы помочь девушке в Toyota.
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