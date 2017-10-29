Фото: gdb.rferl.org
Телеведущая Ксения Собчак, которая решила баллотироваться в главы РФ, полагает, что советский лидер Иосиф Сталин отбросил РФ на столетие назад. Об этом пишет РИА "Новости".
"Он сделал все, чтобы отбросить страну на столетие назад", — цитирует агентство ее запись в Instagram.
Она отметила, что ни один человек не совершал с народом подобного преступления, какое совершил Сталин. "И тут нет ничего неоднозначного", — подчеркнула она.
Собчак считает, что Сталин выстроил систему, которую затем не смог сломать ни Горбачев, ни Ельцин.
По словам телеведущей, в данной системе власть принадлежит не народу, не элитам, а просто спецслужбам. "Данную систему нам еще предстоит сломать", — приводит агентство ее слова.
Напомним, Собчак ранее заявила, что хочет участвовать в президентских выборах в РФ в следующем году. Она позиционирует себя как кандидата "против всех". Избирательная кампания стартует уже в декабре текущего года.
Комментарии
просто клоун в юбке.