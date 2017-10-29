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В Москве полицейского задержали за нападение на коллегу и свою жену, произошедшее во время бытового конфликта. Инцидент произошел между сотрудниками патрульно-постовой службы ОМВД РФ по району Марьино, когда они находились не на службе, пишет Life.
В пресс-службе ГУ МВД России уточнили, что он нанес сержанту полиции — оппоненту — колото-резаное ранение, а также телесные повреждения жене.
Пострадавшие были госпитализированы. Правоохранители задержали подозреваемого полицейского. Отмечается, что руководителей стража порядка привлекут к строгой дисциплинарной ответственности.
В сообщении говорится, что по факту произошедшего ведется проверка. По ее итогам старшего сержанта полиции уволят из органов внутренних дел по отрицательным мотивам, и он понесет наказание, которое предусмотрено действующим законодательством.
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