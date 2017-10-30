30 октября 2017 года сайт Amic.ru отмечает 18-й день рождения. Для человека это возраст совершеннолетия. Возраст, когда вместе с новыми правами наступает и полная ответственность за свои поступки. Для информационного агентства это возраст зрелости и, хочется надеяться, мудрости. Это показатель доверия читателей и партнеров.

Это были удивительные, потрясающие и головокружительные 18 лет. Мы росли, развивались, экспериментировали в разных направлениях. За все эти годы на сайте было опубликовано порядка 400 тысяч новостей (не считая материалов других форматов и спецпроектов), а количество комментариев на сайте Amic.ru сегодня приближается к 4 000 000 (сейчас опубликовано 3 918 162 комментария) — скоро будет новый повод для праздника!

За последний год (с 30 октября 2016 года по 30 октября 2017 года) наш портал посетили более восьми миллионов пользователей. В октябре 2017 года в среднем ежедневно нас читали 47 635 человек (по данным Яндекс-метрики).

Сейчас в среднем каждый читатель нашего сайта проводит на страницах портала по 13-14 минут.

С каждым годом наша аудитория продолжает расти, это подтверждают данные статистики:

И на данный момент Amic.ru остается самым посещаемым сайтом Алтайского края. Спасибо вам за то, что все это время вы остаетесь с нами! Вы помогаете нам становиться лучше и сильнее.

Спасибо читателям за любовь и верность, за критику, советы и добрые слова. Спасибо нашим партнерам за доверие и поддержку.

Мы обещаем, что впереди нас с вами ждет еще много всего интересного. Будут новые проекты и новые форматы. Мы ждем и ваших предложений, так как только вместе с вами мы можем расти дальше. Спасибо вам! Пусть в вашей жизни будут только хорошие новости и приятные эмоции!

А мы напоминаем, что продолжаем дарить подарки в честь нашего дня рождения. 18 победителей теста "Что можно делать с 18 лет" получат приз.