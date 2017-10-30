Сын бывшего генсека ЦК КПСС Никиты Хрущева Сергей Хрущев заявил, что ни СССР, ни современная Россия даже и близко не сравнятся с мощью Америки. Об этом пишет РИА "Новости" со ссылкой на газету Las Vegas Sun.
Отметим, что сын Хрущева с 1990-х годов живет в США. Он является доктором технических наук. Свое заявление он сделал во время лекции перед 200 слушателями в Национальном музее атомных испытаний в Лас-Вегасе.
По оценке Хрущева, США в период противостояния между двумя странами вели себя как "полиция мира", а СССР решил "не показывать страх и слабость". Исходя из этого принципа, Москва и строила свою политику.
Сын Хрущева рассказал и о ключе к миру и процветанию для двух стран: "Мы не можем быть полицейским мира, и мы не можем наказывать каждого, кто нам не понравится. Мы должны научиться ценить и привлекать на нашу сторону как можно больше стран".
Комментарии
А Нам и не интересно мнение беглово кукурузой сделанного мажорика.
Дуремар:
О птичках поёт птицелов,
О рыбках поёт рыболов,
А я пиявках пою -
За денежки их продаю!
просто лизун, не более.
А Нам и не интересно мнение беглово кукурузой сделанного мажорика.
///
В твоем дурдоме уколы делают - бегом марш на процедуры!
Чистый популизм! Или он у нас член Совета Безопасности?
Не оспариваю его мнение, но не будучи в "системе", нельзя делать столь категоричные выводы.
PS Можно считать, например, Северную Корею обсосами. Но мы реально не знаем, чего наизобретали эти фанатичные чудики. И об их мощи мы лишь строим догадки...
30.10.2017 09:29
- гость - В твоем дурдоме уколы делают - бегом марш на процедуры!
В твоём видимо все процедуры уже завершены?
и нашим и вашим это называется...
Чувак все правильно сказал! Нам Вова лапшу на уши вешает. Вы посмотрите что у нас дома, своего российского ничего нет - телевизоры, холодильники, выключатели, лампочки, зубная паста, сотовые телефоны...
10:11
Зато у нас есть Армата и прочие!
А нет, ошибся. Нет их.
Ничего нет. Несколько показушных частей. Остальные погрязли в пьянстве и воровстве
30.10.2017 10:50
- гость -
Ничего нет. Несколько показушных частей. Остальные погрязли в пьянстве и воровстве
Ну вам, рядовому стройбата, виднее.
наступил на больную мозоль бензоколонки...
В США если что-то другое заявить, сразу лишат работы и привилегий.
PS Можно считать, например, Северную Корею обсосами. Но мы реально не знаем, чего наизобретали эти фанатичные чудики. И об их мощи мы лишь строим догадки...
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Твоим тараканам чтобы знать надо в весе набирать. Корми.