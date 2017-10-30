Огромная пробка образовалась на трассе Барнаул – Новосибирск рано утром в понедельник, 30 октября, сообщают очевидцы в паблике Barnaul 22.
По словам автомобилистов, причина перекрытия трассы — прохождение военной техники. Местные жители утверждают, что о перекрытии предупреждали. Однако было сказано, что дорога будет открыта в 6.40.
"Написано было, что перекроют до 6.50, вот только, насколько я понимаю, колонна машин ещё так и не выехала из Косихи", — возмущаются автовладельцы.
Комментарии
по полям не могут что ли ездить эти потешные войска?!
Надо потерпеть. Отечество в опасности! Ракеты раньше не умели строить- может чё заглохло там у Них.
Военная точность! Если должны были открыть в 6-50, значит откроют в 9-10.
Военная точность! Если должны были открыть в 6-50, значит откроют в 9-10.
Ефрейторский зазор
>>Военная точность! Если должны были открыть в 6-50, значит откроют в 9-10.
Это специально, чтобы ввести вероятного противника в заблуждение.
Спутник, который должен был фотать технику и который подогнали к 6-30, уже пролетел мимо, а потом под покровом тумана пройдет техника