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Барнаульцев приглашают участвовать в акции в соцсетях "Нет терроризму!"

, ИА "Амител"
Акция пройдет с 1 по 30 ноября

Фото: feodosia.2crim.com

Проведение социальной акции "Нет терроризму!" инициировал Комитет по делам молодежи администрации Барнаула при поддержке Управления федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы.

Участники этой акции должны будут разместить фото  на тему "Нет терроризму!" с хештегом #no_terror22 в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Акция будет проходить с 1 по 30 ноября.

Авторы лучших фотографий получат дипломы и ценные подарки.

 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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Комментарии

30.10.2017 11:16
iOne

Как это на террористов , кроме популяризации должно повлиять, ни как не пойму

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