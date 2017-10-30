Проведение социальной акции "Нет терроризму!" инициировал Комитет по делам молодежи администрации Барнаула при поддержке Управления федеральной службы безопасности России по Алтайскому краю. Об этом пишет официальный сайт администрации краевой столицы.
Участники этой акции должны будут разместить фото на тему "Нет терроризму!" с хештегом #no_terror22 в социальных сетях Instagram и "ВКонтакте". Акция будет проходить с 1 по 30 ноября.
Авторы лучших фотографий получат дипломы и ценные подарки.
Комментарии
Как это на террористов , кроме популяризации должно повлиять, ни как не пойму