Амурского тигра, привезенного из Московского зоопарка, усыпили в США сотрудники зоопарка Денвера. Об этом пишет газета "Известия".
Как сообщает издание, трехлетний хищник страдал от стремительно развивающейся лейкемии. Тигра по кличке Умар в Америку привезли из Московского зоопарка, где он родился в июне 2014 года.
В США хищника назвали Мартином. Однако здесь его так и не успели показать посетителям. В период акклиматизации у животного пропал аппетит, и тигр стал угасать. Вскоре медики нашли болезнь и поняли, что она слишком быстро развивается. По словам ветеринаров, уже ничего нельзя было сделать.
Между тем перед отправлением животного в США у него не было выявлено никаких заболеваний.
Комментарии
c какого хрена американцам дарим тигров?
Не отдавайте тварям ни животных, ни тем более детей
А где написано что подарили?
Они наверное решили,что это шпион и придумали ему болезнь.
Америка России подарила пароход)
Боялись, что будет вмешиваться в выборы...
30.10.2017 09:26
- гость -
Действительно, пусть мрут на родине!!!