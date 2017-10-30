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Жители Барнаула утром в понедельник, 30 октября, проснулись в настоящей зимней сказке. Деревья, дороги, крыши домов были засыпаны снегом.
Как ранее сообщало ИА "Амител" , по информации краевого Гидрометцентра, дневные температуры составят +2…+7 градусов. Ветер ожидается западный, 3-8 метров в секунду с усилением до 15 метров.
В Барнауле в начале дня снег, утром на дорогах гололедица. Дневные температуры составят +2…+4 градуса. Ветер в краевой столице будет западный, 3-8 метров в секунду.
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Ну скоро, и что поменяется?