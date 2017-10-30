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Полиция в Алтайском крае задержала 39-летнего мужчину, подозреваемого в краже лошади в селе Тяхта Кытмановского района, сообщили в ГУ МВД по региону.
"39-летний житель села Шадринцево Тальменского района с усадьбы дома похитил лошадь, принадлежащую местному жителю. По предварительным данным, сумма причиненного ущерба составила более 50 тысяч рублей", — уточнили в правоохранительном ведомстве.
Вскоре подозреваемый был задержан, а лошадь вернули владельцу.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит лишение свободы на срок до пяти лет.
Комментарии
Суровые у Нас Законы!
Коня украл, вот это новость! Лучше бы про Белoбородова бы написали, который на 18 млн жителей края беднее сделал.
Счастья тебе Будулай !!!
Вернул, лошадь в порядке. Почему 5 лет?!