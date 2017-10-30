Мужчина в костюме Санта-Клауса ранил четверых человек на вечеринке по случаю Хеллоуина в американском городе Остин (штат Техас). Об этом пишет РИА "Новости".
Отметим, что трое пострадавших были доставлены в больницу. Известно, что нападавший знал своих жертв. Почему он вдруг начал стрелять — неизвестно.
Двое пострадавших находятся в критическом состоянии, третий — в тяжелом. Четвертый пострадавший отказался от госпитализации.
Медицинская помощь была оказана и самому стрелявшему.
Комментарии
Как говорил Задорнов :
- " Было весело, но чтобы было ещё веселее ... "
Медицинская помощь была оказана и самому пострадавшему
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очевидно, опечатка. самому пострелявшему ви хотели написать