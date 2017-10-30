Фото: Amic.ru
Мобильная станция переливания крови будет работать в Барнауле с 30 октября по 3 ноября в рамках социальной межвузовской акции "Стань донором. Спаси жизнь!".
Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи, к проблеме донорства. 30 октября в акции примут участие студенты АлтГТУ, 31 октября приглашаются студенты классического и медицинского вузов, 1 ноября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 2 ноября – день для бойцов студенческих отрядов, и 3 ноября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.
Мобильная станция переливания крови будет работать с 08:30 до 12:00 на площади Сахарова. Открытие акции состоится в понедельник, 30 октября, в 13:00 на площади перед главным корпусом АлтГТУ (пр. Ленина, 46).
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