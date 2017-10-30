Фото: ВК "Университет"
Барнаульская команда "Университет" в рамках домашнего тура чемпионата России Высшей лиги "А" дважды проиграла махачкалинскому "Дагестану", который идет на втором месте в турнирной таблице.
До этого "студенты" проиграли два матча в Москве с МГТУ. Понятно, что в этом сезоне "Университет" — явный середняк чемпионата, который должен бороться за места с 6-го по 9-е. При этом фавориты чемпионата по ходу сезона уже продемонстрировали разницу в классе.
"Дагестан" — одна из тех команд, которая ставила перед началом сезона задачу выйти в Суперлигу. В первом матче "Университет" довольно мощно начал первую партию, выиграв ее со счетом 25-19. При этом в составе хозяев вышел Денис Горбачев, заменивший капитана Сергея Брагина.
Во второй партии барнаульцы повели 5-3, но затем проиграли четыре очка подряд и отдали инициативу – 5-7. В дальнейшем "Дагестан" только увеличивал свое преимущество. В третьей партии на площадку вышел Сергей Брагин, который успешно завершил несколько атак. Махачкалинцы при этом вновь были сильнее — 25-17.
В четвёртой партии шла равная игра до счёта 14-14, после чего махачкалинцы создали небольшой задел – 16-14. "Университет" несколько раз подбирался вплотную к сопернику, имел хорошие возможности сравнять счёт, но так и не сделал этого. "Дагестан" завершил партию со счетом 25-22. Итоговый счет матча – 3-1 в пользу "Дагестана".
В ответной встрече "студенты" вновь оказались сильнее в первой партии – 25-20. Но затем без шансов отдали две последующих (16-25, 14-25). Казалось, что повторится сценарий первой игры, но "Университет" смог выиграть в четвертой партии – 25-18. Таким образом, судьба поединка решалась в пятом сете, где долгое время обе команды шли ноздря в ноздрю. Однако в самой концовке "Дагестан" показал, что это команда более высокого класса, и забил несколько очков подряд (11-15).
Как итог – поражение 2-3. Наша команда занимает шестое место в чемпионате с 16 очками. При этом у "Прикамья", идущего на пятом месте, в активе 23 очка. Следующие матчи "Университет" проведет на выезде 4 и 5 ноября в Екатеринбурге с "Локомотивом-Изумрудом".
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