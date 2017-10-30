Глава Минфина Антон Силуанов заявил, что, во-первых, не доверяет биткоинам, а во-вторых, криптовалюта никогда не заменит рубль. Об этом он заявил в интервью программе "Действующие лица" на телеканале "Россия 1".
"Никакая криптовалюта не будет у нас ходить, это однозначно. Рубль ничем не заменишь", — отметил министр.
Кроме этого, Силуанов рассказал, что не доверяет биткоинам. Он считает, что криптовалюта останется инструментом для узких профессионалов, хотя и напоминает финансовую пирамиду.
"Биткоины — это не денежные знаки РФ, не рубли, доверия к ним никакого", — заявил Силуанов.
Комментарии
А к рублю доверие есть? Не прошло и 3-х лет как рубль упал в два раза.
Никогда не говори никогда, антоха
Этому парню тоже не особо то доверяют, однако...
Какой же бред он несёт, он по ходу вообще не в курсе темы.
Готовится программа перевода пенсионеров на цифру.
Цифровые крипто пенсии позволят повысить доходность пенсионного фонда.
А если на биткоины картинку с Крымом нанести? Доверие будет и патриотично и всё такое...
Доллар и евро - не денежные знаки РФ. К ним доверие полное.
Рубль - денежный знак РФ. К нему доверие нулевое.
деревянный не тонет
есть здесь смельчаки, кто вложился в биткоин или кто на нем наварился? )
Наварятся смельчаки из Мин.фина.
11:00, есть полно народу кто вложился в рубль, а их жестоко обманули.
30.10.2017 11:05
- гость -
Кого обманули то? рублевые вклады ежегодно индексируются плюс проценты
банки скоро без работы останутся потому что операции с биткоином являются на 100% прозрачными, а банки могут разорится или через банк можно отмыть бабло. Прогресс не остановить - все эти сопли из разряда проводных телефонистов которые кричали что сотовые все равно не заменят их связь.
в магаз что-ли пойдете с Биткоинами?
как будете рассчитываться ими в автобусе?
У меня есть немного битков )))) кому продать пишите!!!!
30.10.2017 11:05
- гость -
11:00, есть полно народу кто вложился в рубль, а их жестоко обманули.
Есть немало народа, которые вложились в бакс по 80. Их тоже обманули или они сами себя перехитрили?