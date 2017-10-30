Фото: УГИБДД по Барнаулу
Смертельное ДТП с участием грузовика "Газель" и автомобиля Toyota Avensis произошло вечером 29 октября под Барнаулом, сообщает "Алтайская правда".
По информации городской ГИБДД, авария случилась на 16-м километре федеральной трассы "Барнаул — Рубцовск — граница с Республикой Казахстан" около 17:20. Известно, что водитель легковушки 1969 года рождения столкнулся с грузовиком, которым управлял мужчина 1960 года рождения.
В результате водитель Toyota скончался на месте ДТП. В больницу с травмами были доставлены водитель грузовика и пассажир легкового автомобиля 1990 года рождения. По факту аварии проводится проверка.
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