Управляющие компании лишат права собирать деньги за услуги ЖКХ

Минстрой разработал законопроект, согласно которому управляющие компании больше не смогут собирать деньги за коммунальные ресурсы. Об этом пишет газета "Известия".
"На счета управляющих компаний будут попадать только деньги непосредственно за управление, а плата за коммунальные ресурсы будет перечисляться напрямую ресурсоснабжающим организациям — водоканалам, тепловикам и другим поставщикам", — сообщает издание.
Отметим, что в первом полугодии этого года долги за услуги ЖКХ выросли на 20% и достигли 1,2 трлн рублей. Не вовремя платят не только физические, но и юридические лица. У кого-то возникают финансовые проблемы, другие не согласны с повышением тарифов. Чтобы улучшить ситуацию, был разработан указанный законопроект. Предполагается, что решение этого вопроса очень необходимо отрасли, ведь неуплата тормозит развитие всей системы.
Комментарии
а зарплату от куда брать сантехникам?
С графы "содержание жилья".