Жителей Барнаула приглашают поучаствовать в большом этнографическом диктанте, который пройдет в пятницу, 3 ноября. Об этом сообщает Алтайтурцентр.
Отметим, что мероприятие в этот день пройдет по всей России. В Барнауле же его в этом году проведут во второй раз.
Свои знания о народах-соседях участникам диктанта помогут проверить 30 вопросов. На них нужно будет ответить за 45 минут, а результаты будут опубликованы после 5 ноября.
Площадки проведения диктанта в Барнауле:
Алтайский государственный институт культуры /АГИК (пр-кт Ленина, 66), Алтайский краевой педагогический лицей (ул. Папанинцев, 139),
Алтайский краевой институт повышения квалификации работников образования / АКИПКРО (пр-кт Социалистический, 60),
Алтайский краевой Российско-Немецкий дом (ул. Гоголя, 44), Алтайская краевая детская библиотека им. Крупской (пр-кт Строителей, 21).
Пройти онлайн-тестирование можно на портале организаторов.
Напомним, сейчас в нашей стране живут 193 народа, которые говорят на 277 языках и диалектах. В Алтайском крае насчитывается порядка 150 наций и народностей. Большой этнографический диктант пройдет на 1500 площадках в 85 регионах России и странах СНГ.
Напомним, что в России 4 ноября отмечают День народного единства.
Комментарии