Фото: vk.com/barneos22
Жители Барнаула сообщили о мужчине, который вечером 29 октября открыл огонь из ружья в квартире.
О ЧП сообщается в паблике "Инцидент Барнаул". Очевидцы уточняют, что происшествие имело место около 22:00 по адресу 40 лет Октября, 14.
В одной из квартир неизвестный мужчина расстрелял из "Сайги" двух человек. "Приметы стрелка: мужчина на вид 30-35 лет, рост 165-170 см, при себе имеет автоматическое оружие, похожее на "Сайгу". Был одет: темный пуховик до колен, вязаная шапка-ушанка, красный шарф", — первоначально отмечалось в сообщении.
Позже в паблике появилось сообщение о том, что пострадавших не двое, а трое — двое мужчин и женщина. Также стало известно, что злоумышленника задержали возле дома №56 по улице Малахова.
Сообщение о скоплении силовиков по этому адресу появилось и в сообществе Barnaul 22. "Перекрыта малая Малахова у универсама, кинологи, машина ФСБ, подробностей нет, дом Малахова, 56 оцеплен", — отметил автор заметки.
Портал Amic.ru обратился за комментариями в УМВД по Барнаулу. В полиции обещали сообщить подробности в ближайшее время.
Комментарии
как-то нелепо одет, прям как украинский стрелок в красных кроссовках
и интересно, в США о данной новости по центральным каналам будут рассказывать?
Пишут, что он просто по прохожим из окна стрелял.
Что-то Путина ещё никто не обвинил.