Фото: Amic.ru
Историческая мелодрама Алексея Учителя "Матильда" собрала за первый уикенд в России около 230 миллионов рублей, уступив лидерство сказке "Последний богатырь", сообщает портал "Кинобизнес сегодня". Впрочем, эта информация предварительная. Более точные цифры станут известны к концу вечера 30 октября.
Лидером проката по итогам выходных стал фильм Disney российского производства "Последний богатырь". Сказке удалось собрать почти 448 млн рублей.
Изначально аналитики прогнозировали, что картина "Матильда" соберет на старте проката около 400 миллионов рублей. Однако этого результата достичь не удалось. Как пояснил Алексей Учитель, его киноленте не хватило рекламы на телевидении.
"В первый уикенд те, кто хотел сходить, посмотрят. Но есть еще та часть аудитории "за сорок", которую надо заманить", — говорил режиссер. По его словам, такую аудиторию можно заманить с помощью популярных телевизионных программ.
Как рассказали Amic.ru в барнаульской сети "Киномир", на ленту "Матильда" в первый уикенд пошли люди, которые действительно ее ждали.
"Как и по всей России, "Матильда" прошла на приличном уровне, но все же ниже ожиданий. Судя по всему, на нее пошли люди, которые действительно ждали премьеры, "случайных" зрителей было немного. "Богатырь" же, напротив, превзошел прогнозы — выходные прошли при полных залах", — сообщили в компании "Киномир".
Бюджет "Матильды", как следует из опубликованных ранее депутатом Натальей Поклонской данных, составил 814 миллионов рублей, включая 280 миллионов госсубсидий. Фильм считается окупившимся в кинотеатрах, если сборы как минимум вдвое превысили бюджет. При этом половину суммы с проката забирают себе кинотеатры.
Комментарии
Потому что это семейный фильм. А на Матильду ограничение по возрасту +16, вот и весь сказ.
Специально сходил на Матильду, чтобы составить собственное мнение. Неплохой фильм как оказалось на поверку. Но больше для женщин, потому что про любоФФ.
Потому что Матильда это второсортное унылое Г. Это ж надо умудриться и снять такое..
Кто верит, что Матильда отобьет 2 млрд.? (подсказка - за 2016 год только один фильм окупил бюджетные деньги). Пусть снимают эти жулики на свои, из бюджета на театр и кино тратится денег больше чем на физкультуру и спорт. Но от физкультуры есть польза личная, а от спорта прославляется государство и продвигается физкультура, а почему наши "великие" снимают и ставят на налоги такое г..., за которое надо приплачивать из налогов?
30.10.2017 13:27
- гость -
Таблетки забыл выпить.
Надо убрать мошенника и бездаря мудинского от культуры и истории подальше.
У нас население любит мультики и посмеяться, отвлекает от серых будней.
Жаль, Поклонская так и не запретила это фуфло
Массаж, когда тебя уже выпустят из детского сада? Твой саксонский йюмор не дотягивает даже до российского первоклассника.
14:07, а ну марш мультики смотреть! Не приставай к взрослым дядям.
30.10.2017 14:09
Массаж мозга
А вы, наверное, Матильду пересматриваете 17-ый раз?