Замглавы Минздрава России Дмитрий Костенников направил в Минфин отрицательный отзыв на законопроект, который предусматривает продажу алкогольных напитков через интернет. Об этом пишет газета "Известия".
Согласно законопроекту, с 1 января 2018 года алкоголь можно будет купить через онлайн-магазины. Но в Минздраве напоминают, что при покупках через интернет у продавца спиртного может отсутствовать возможность потребовать документ, удостоверяющий личность покупателя. Получается, что спиртные напитки смогут покупать несовершеннолетние россияне.
Кроме этого, в отзыве Минздрава сказано, что этот законопроект противоречит государственной политике по уменьшению потребления спиртного, одна из целей которой — снижение доступности алкогольных напитков путем ограничения их розничной продажи по месту и времени.
Об идее этого законопроекта стало известно около года назад. Российские ретейлеры вместе с участниками алкогольного рынка разработали схему продажи спиртного через интернет-магазины. По ней товар будут доставлять курьеры с терминалами для подключения к ЕГАИС и мобильной кассой, а оплата будет возможна только банковской картой.
Комментарии
Пока наркотиков достаточно
куриво и бухоло нужно продавать всем кто покупает без всяких ограничений - и тогда никаких проблем не будет. А вот если несовершеннолетние это прикупят то должны за это не продавцы отвечать (можно легко попросить кого по старше купить), а родители этих покупателей штрафом, обязательными работами, сроком суток в 15 и поверте, это будет гораздо эффективнее