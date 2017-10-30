Поздравления по случаю дня рождения портала Amic.ru направило в нашу редакцию Управление ГИБДД по Алтайскому краю.
"Руководство и весь личный состав Госавтоинспекции Алтайского края поздравляет коллектив информационного агентства "Амител" с профессиональным совершеннолетием — 18-летием со дня образования! Ваша активная жизненная позиция, творческий подход к делу, настойчивость в достижении поставленной цели снискали Вам заслуженный авторитет и уважение", — говорится в поздравлении ведомства.
Также Госавтоинспекция пожелала редакции неиссякаемой энергии и оптимизма, воплощения в жизнь всех задуманных планов и проектов, а также здоровья, счастья и благополучия!
Портал Amic.ru благодарит УГИБДД по Алтайскому краю за столь приятные пожелания!
Комментарии
Сегодня редакция может нарушать ПДД? ))
Надо им всем грамоте научиться))) Что иногда напишут- зачитаешься)))
Потеряли лицо с уходом старого редактора. Нет лица нет самостоятельности. На привязи сидят. Рекламой продажи квартир промышляют. Не ?
Права то подарили ????
30.10.2017 12:20
- гость -
Надо им всем грамоте научиться))) Что иногда напишут- зачитаешься)))
Как правило саму новость не читаю, или гоню её по диагонали. Обычно сразу перехожу к чтению комментариев пользователей.
"Новости" по продаже халуп, и прочий рекламный хлам даже не открываю (а зачем?).
Редакция ,куда делся небритый смайл ,лицо вашего ресурса - спился или сократили ?