Amic.ru стал совсем взрослым: краевой информационный портал 30 октября отмечает свое совершеннолетие. Все эти годы мы собирали для вас самые актуальные новости, писали серьезные и интересные тексты, устраивали викторины, проводили конкурсы, снимали ролики и фотографировали. А теперь в честь дня рождения показываем, что же можно делать с наступлением 18 лет.
Празднуем и принимаем поздравления!
Комментарии
Поздравляю) давний-давний читатель
Девочка с часами - огонь. Я влюбился!!!)))
Костя не смотрится на главного по алкоголю ,куда Serga замуровали - знатного алкаша вашего ресурса ,именинники ?
Иринка хороша!
Независимости ресурсу!!!!
теперь ясно, от кого новости про исколотых чернильниц на теле
и вообще. нет старого дизайна - нет и поздравлений
не чокаясь.
Коллеги, от имени редакции asfera.info примите поздравления с 18-летием!
Не сдавайте позиций и двигайтесь вперёд!
К поздравлению присоединяются также редакции ИПП "Сибинфо" и Коррупция.NET
сами разогнали всех комментаторов - теперь ждете каких-то поздравлений
ну, будут вам тысячи поздравлений, как гуляющих по "б. арбату"
Поздравляем!
так и подумала, что если про фильмы - то это Славик
Из всего вышеперечисленного, что действительно лично себя можно и важно было это "получить водительские права". Остальное или не нужно, или ещё всё-равно не актуально, или пользовался этим и до 18 )
Старый дизайн верните. Захожу на Амик только проверить, убрали или нет это аляповое недоразумение под названием "новый дизайн". И да - я не робот.
Ирка - огонь!!! Бьет в глаз, в живот, в ногу. Киселева, мне правда тогда было больно!!!!!!!
Поздравляю! Классные фото и идея! Процветания!
В фате ничего так мамзель....
Спасибо всем за поздравление! Даже тем, кто злопыхает: вы делаете большое важное дело - не даете расслабиться!)))
Кольцо увидел. Мадам...
сами разогнали всех комментаторов - теперь ждете каких-то поздравлений
ну, будут вам тысячи поздравлений, как гуляющих по "б. арбату"
Заслуга главного трололо ресурса, Serg-1. Зато по старинке анонсируют о тысячах комментариях в день.
калмазов 15.37 , залогинься
твой пост определен аппаратными средствами
0.10.2017 15:32
Оксана Бассауэр
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Оксана , вам еще и не злопыхали ,вы - новенькая , а вот к модератору своему Бабенко ,присмотритесь. Благодаря его троллению , большая часть адекватов покинула ресурс.
Без ЛГБТ не интересно. Раз постоянно качаете эту тему, надо и примером показывать.
Весь Барнаул через фригейты пишет, а они радуются.... Лавров был прав.
30.10.2017 15:46
- гость -
Привет сестрёнка.
30.10.2017 15:46 [1]
- гость -
почитай комменты к новостям про изменение дизайна сайта - там чоткий расклад прям по годичным кольцам - почему ушли комментаторы
а серж достоин памятника только за то, что коня отсюда с барсукой отвадил
Туфта по большей части. Работать можно раньше начинать.
Работать можно с 14
Комментаторы - не главное, главное посещаемость, а она растет, значит все идет по правильному пути.
а серж достоин памятника только за то, что коня отсюда с барсукой отвадил
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Надо отлить его в граните , как думаешь ? Слева конь ,справа - барсук, а Серж посредине кнопкой тролячьей.
Посещаемость ресурса не заслуга редакции
а серж достоин памятника только за то, что коня отсюда с барсукой отвадил
Конь с Барсуком прикольные персонажи были, как и многие другие. Так что их отваживание не есть хорошо.
Теперь много скучных субъектов здесь трется, читать не интересно их две извилины.
Серж часто злоупотреблял служебным положением и совершал некрасивые поступки, что тоже не айс.
30.10.2017 16:21
- гость -
Посещаемость ресурса не заслуга редакции
Это заслуга комментаторов которые якобы ушли?
не этой редакции, скажем
А кто на 3-й фотографии с Трудовой книжкой? Похожа на одного человека, но тот вроде сейчас в Новосибе живет.
30.10.2017 16:23
- гость -
30.10.2017 16:21
- гость -
Посещаемость ресурса не заслуга редакции
Это заслуга комментаторов которые якобы ушли?
Это заслуга того,что "неправильно веден код", "подтвердите (раз пять) что вы не робот", в итоге зашел один человек, а статистика показала что семь.
не этой редакции, скажем
Ушло-то пару человек, рост начался при Пацар и продолжается до сих пор.
"рост начался при Пацар и продолжается до сих пор"
=
"тысячи гуляющих в будние дни по барнаульскому Арбату " (с) С.Химочка
Это заслуга того,что "неправильно веден код", "подтвердите (раз пять) что вы не робот", в итоге зашел один человек, а статистика показала что семь.
Все время заходил под регистрацией. Но потом админ на работе комп поменял и паролей никаких не осталось. Года два хожу под гостем. Не было случая чтобы несколько раз код вводить пришлось.
"только за то, что коня отсюда с барсукой отвадил"
только вначале он отвадил их оппонентов. Странно это, да?
И мозгоклюя, между прочим, он оставил.
Насчет роста посещемости при Пацар . Вчера и позавчера заходил - здесь было вообще глухо, хотя раньше здесь на выходных были сотни комментариев.
В смысле, тысячи конвоируемых?
Это заслуга того,что "неправильно веден код", "подтвердите (раз пять) что вы не робот", в итоге зашел один человек, а статистика показала что семь.
Ну... как бы это глупости, если все было так легко как вы говорите, то посещаемость была + - бесконечность. Почитайте как работают счетчики...
И мозгоклюя, между прочим, он оставил.
А почему он вас не тронул?
30.10.2017 16:42
- гость -
Не знаю, наверно испугался, что я ему на пиво больше не займу