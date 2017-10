Жительница штата Вирджиния показала средний палец обогнавшему ее кортежу президента США Дональда Трампа, пишет газета "Известия".

Известно, что женщина ехала на велосипеде, а президентский кортеж возвращался из гольф-клуба Трампа. Автомобили замедлили ход, велосипедистка догнала их, продолжая показывать палец, после чего свернула в другую сторону.

Это успели сфотографировать журналисты. Позже снимок опубликовала на своей странице корреспондент The Huffington Post Эшли Файнберг.

who is she pic.twitter.com/EErVpueg3X