Жительница штата Вирджиния показала средний палец обогнавшему ее кортежу президента США Дональда Трампа, пишет газета "Известия".
Известно, что женщина ехала на велосипеде, а президентский кортеж возвращался из гольф-клуба Трампа. Автомобили замедлили ход, велосипедистка догнала их, продолжая показывать палец, после чего свернула в другую сторону.
Это успели сфотографировать журналисты. Позже снимок опубликовала на своей странице корреспондент The Huffington Post Эшли Файнберг.
who is she pic.twitter.com/EErVpueg3X— Ashley Feinberg (@ashleyfeinberg) 29 октября 2017 г.
Комментарии
типично американское
быдлонебыдло
Это русский разведчик!
Если бы Вова со всеми по дорогам ездил, то ему бы не только показали.
Это была Мария Захарова, наш ответ на новые санкции США
В России всё хорошо и спокойно, новостей нет, вот только велосипедистка из штата Вирджиния...
Да это ж Хилари 100%
... баба Хиля
... баба Хиля
В России такое невозможно! Как минимум, по трём причинам.
И чё, даже не арестовали?! А печень по асфальту размазать слабо...
Да я президенту кажный день в телевизор средний палец показываю.