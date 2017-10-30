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Подробности инцидента, связанного со стрельбой в квартире дома на улице 40 лет Октября, сообщили порталу Amic.ru в полиции.
Напомним, ЧП произошло вечером 29 октября. По информации ГУ МВД по Алтайскому краю, злоумышленник открыл огонь по трем гражданам. Он стрелял в двух мужчин и женщину.
"Из них двое потерпевших в тяжелом состоянии госпитализированы в больницу. С места происшествия стрелявший скрылся", — уточняют в правоохранительном ведомстве.
Вскоре злоумышленник был обнаружен полицейским патрулем. При задержании на улице Малахова он оказал сопротивление, но был обезврежен.
В ГУ МВД добавляют, что у мужчины 1961 года рождения было изъято более сотни патронов.
"В настоящее время по данному факту проводится проверка, следственными органами решается вопрос о возбуждении уголовного дела", — добавляют в полиции.
Комментарии
" Я родился и выжил на потоке... "
В психушку закрыть до конца дней!!!
хоть на улицу не выходи одни гоняют ,как сумасшедшие другие стреляю...
оказал сопротивление, но был обезврежен. то есть судить уже некого?
А есть ли подробности о Белобородове, и его шефе?
а что с ним?