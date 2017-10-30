Жители Барнаула все чаще стали заводить в качестве питомцев хорьков. Также часто в домах местных жителей можно встретить кошек, собак и аквариумных рыбок, пишет "Алтайская правда".
Хозяева этих милых созданий говорят, что у хорьков, в отличие от других домашних животных, очень много плюсов. Во-первых, они не грызуны, как кролики. Можно не беспокоиться, что питомец сгрызет провода, мебель и другие вещи. Во-вторых, хорьки милы и дружелюбны, они всегда готовы поиграть.
Что касается цены, то стоимость хорьков варьирует от одной до четырех тысяч рублей.
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