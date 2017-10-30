Фото: vk.com/barneos22
Причиной, по которой барнаулец открыл стрельбу и ранил троих горожан, по предварительным данным, стал спор о денежном долге.
Как сообщил порталу Amic.ru источник в правоохранительных органах, мужчина 1961 года рождения накануне вечером пришел в одну из квартир дома на улице 40 лет Октября. По имеющимся данным, жилье принадлежало его бывшей супруге и сдавалось в аренду.
Между мужчиной и квартирантами возник конфликт по поводу задолженности за оплату квартиры. Спор перерос в стрельбу, в результате которой были ранены двое мужчин и одна женщина.
Сам подозреваемый скрылся с места преступления и был задержан полицейскими в нескольких кварталах — на улице Малахова.
Напомним, что при сопротивлении он был обезврежен. При себе у злоумышленника было более сотни патронов.
По всей видимости, материалы, связанные с этим инцидентом, будут переданы полицией Следственному комитету.
Комментарии
Типа, коллектор
Долги надо отдавать. Только квартира, я понял, ему не принадлежала. Бывшая жена попросила долг вытрясти? В счет уплаты алиментов?
Люди ведь не виноваты, что по ним палить начал. Скорее всего причина в другом.
Вон, за лошадь пятёрка светит, а что этому будет?
Нормально он их выселил Теперь им точно не придётся за жилье платить.
В Барнауле люди обморженные и тупые, вот и всё
13:09, это верно. Одни решают, что за жилье можно не платить, а другой, что их за это можно перестрелять.
БАРНАУЛ, 30 октября. /ТАСС/. Мужчина в Барнауле Алтайского края вечером 29 октября ранил из автомата трех человек. Он был задержан, а при себе и дома у него обнаружен арсенал, решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщил ТАСС в понедельник источник в экстренных службах.
"Мужчина на улице 40 лет Октября произвел выстрелы и ранил трех человек, сотрудники правоохранительных органов задержали его на ул. Малахова. У мужчины во время задержания был изъят АК-74, 112 патронов, граната Ф-1, тротиловая шашка, три запала, шесть гранат, нож и топор. Дома у него были обнаружены 28 выстрелов для подствольного гранатомета, другие боеприпасы и электрошокер. Все оружие направлено на экспертизу, проводится проверка, после которой будет принято решение о возбуждении уголовного дела", - пояснил собеседник агентства.
По данным источника, мужчина уже имеет три судимости, во время задержания он находился в состоянии алкогольного опьянения. Конфликтная ситуация возникла на бытовой почве с бывшей супругой задержанного. Он ранил двух мужчин, которые госпитализированы с серьезными пулевыми ранениями в грудную клетку и живот, женщина, в которую он стрелял, получила незначительное ранение, и ее в медучреждение отправлять не стали.
какая-то грустная история
долги отдают только трусы
Бандюган из 90-х