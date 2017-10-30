Жительница алтайского города Алейска Елена Климашкина пропала в Москве. Сообщение о ее поисках размещено на странице группы "Лиза Алерт — Алтайский край" в соцсети "ВКонтакте" еще 15 октября. Климашкина известна тем, что заявила о желании выдвинуться в президенты России.
"Пропала #Климашкина Елена Александровна, 35 лет, #Москва #ЦАО #Алтайский_край. 9 октября 2017 года последний раз видели в центральном округе Москвы. Может нуждаться в медицинской помощи!" - сказано в сообщении.
Известно, что ей 35 лет и у нее есть ребенок. Где он и что жительница Алейска делала в Москве, не сообщается.
Приметы: рост 160 см, телосложение полное. Цвет глаз — серый. Волосы — темно-шоколадные, чуть ниже ушей, седой чуб. Была одета: сине-фиолетовое пальто-пуховик ниже колен, черные брюки, ботинки коричневые на шнурках, черная шапка с красными и белыми цветами. Особые приметы: сильно сутулится.
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Елена Климашкина — это та самая мать-одиночка из Алейска, которая в мае 2017 года сообщила СМИ о своем желании пойти на выборы президента. В интервью порталу Amic.ru она рассказала, что хочет баллотироваться, потому что устала от плохой экономической ситуации в стране.
"Просто хочу с головы всё в стране поменять, полностью (…). Все имеют право заявить о своем желании занять эту должность. Все имеют право бороться за рабочее место", — говорила она.
Она рассказала, что формирует команду, что готова собрать подписи для регистрации. Правда, она ошиблась в количестве подписей.
Комментарии
На Большом Москворецком мосту искали?
У Кащенко скорее.
Верно заметили - только сумасшедший или смертник может свое Конституционное право использовать в этом вопросе...
35 лет ! Выглядит на 45-50