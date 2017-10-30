Фото: alttur22.ru
Администрация столицы Алтайского края собирается внести изменения в проект туристического кластера "Барнаул — горнозаводской город".
Как следует из документов на сайте госзакупок, городские власти ищут подрядчика, который скорректирует документацию в части строительства ливневых канализаций и очистных сооружений в комплексе "Соборная площадь", на улицах Гоголя, Пушкина, Ползунова.
Заказчиком работ выступает комитет по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи краевой столицы. Начальная цена контракта составляет 1,3 миллиона рублей. Средства будут выделены из городского бюджета на 2018 год.
Подрядчик должен будет разработать соответствующую ведомость объемов работ и смету. Выполнить работу нужно будет в течение месяца с момента подписания контракта. Основанием для внесения изменений стала муниципальная программа "Развитие дорожно-транспортной системы города Барнаула на 2015-2020 годы".
Заявки на аукцион будут приниматься до 17 ноября, а сам конкурс состоится 23 ноября.
Комментарии
Проектировали, проектировали да не выпроектировали
Да вы посмотрите сколько бестолковых проектов заказывается в последнее время. Очевидно же, что просто списываются деньги.
проект ливневки переделают. капец заголовок
какой нафиг горно заводской? гор тут никогда не было, а заводы давно все распродали под офисы да магазины
Рука-лицо. Где ОБХСС?
Сначала плитку уложили, потом о ливневке задумались?
При Советах давно бы уже всех причастных пересажали
кластер --- клоастер