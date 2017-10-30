Учительница барнаульской школы №55 София Егорова снялась в программе Первого канала "Сегодня вечером". Об этом пишет "Катунь 24".
Программа вышла в эфир в субботу, 28 октября. Передача была посвящена Яне Рудковской и Евгению Плющенко. Яна училась в Барнауле в школе № 55. Рудковская не ожидала, что в студии появится ее классный руководитель София Фёдоровна.
Отметим, что женщина и сегодня ведет физкультуру в родной школе Яны. Учительница рассказала в эфире Первого канала, как будущая звезда играла в баскетбол за школу.
Также во время передачи Рудковская вспоминала годы учебы в барнаульской школе. Историю о школе можно услышать на 48-й минуте.
Комментарии
Софию Федоровну помню, Рудковскую не помню.