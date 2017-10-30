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Гендиректор ООО "Авиа-Экспресс" в Барнауле предстанет перед судом по обвинению в присвоении в особо крупном размере средств авиапредприятия "Алтай", сообщили в краевой прокуратуре.
В надзорном ведомстве уточняют, что между "Авиа-Экспрессом" и правительственным предприятием региона ОАО "Авиационное предприятие "Алтай" имелись договорные отношения о реализации авиабилетов через автоматизированные системы бронирования.
Согласно условиям соглашения, директор фирмы была обязана перечислять суммы выручки на расчетные счета авиапредприятия, а себе оставлять лишь комиссионное вознаграждение.
Однако, как полагает следствие, с сентября 2013 года по сентябрь 2014 года обвиняемая присваивала деньги за проданные гражданам билеты и оплату штрафных санкций в виде претензий. Общая сумма похищенного превысила 1,9 миллиона рублей.
В настоящее время уголовное дело направлено в Железнодорожный районный суд Барнаула.
Комментарии
Ну пожурить и хватит не коня ведь увел
ну и заголовок!
А Логунов к этой конторе имеет какое-нибудь отношение?