Фото: belokuriha-gorod.ru
Парк современной скульптуры и арт-объектов "Фото-Лэнд Парк" открылся в Белокурихе, сообщили в городской администрации.
Новый туристический объект находится на выезде из города-курорта в сторону Даниловки. Свои творческие идеи здесь выразил художник Виктор Гордиенко, который называет этот парк своей давней мечтой.
Среди достопримечательностей парка — стела "Нулевой километр туристических маршрутов Алтая", желтая подводная лодка, хоккейные ворота "на замке", гигантский бильярд с шарами весом 500 кило каждый, зона автопамятников и многое другое.
При этом Виктор Гордиенко подчеркивает, что пополнение экспонатов в парке будет продолжено, поскольку у художника еще множество идей и задумок.
Комментарии
и за вход туда платить 500 килорублей?
вспомнилось: "я его слепила из того, что было..."
Такое ощущение, что собрали весь хлам. Если честно, я в ужасе!!!!