Американский актер Кевин Спейси написал на своей странице в Twitter, что он является гомосексуалистом. Также в этом посте он извинился перед актером Энтони Рэппом, который обвинил его в сексуальных домогательствах. Об этом пишет РБК.
Ранее Рэпп рассказывал, что, когда был подростком, играл вместе со Спейси в одном из бродвейских мюзиклов. Тогда Спейси было 25 лет. Однажды на вечеринке последний напился и попытался вступить с Рэппом в сексуальный контакт. Из-за опьянения Спейси Рэппу удалось высвободиться и уйти.
"Я действительно не помню этой встречи, ведь это, вероятно, произошло более 30 лет назад. Но если я вел себя так, как он описывает, то я должен ему принести искренние извинения за свое неприемлемое пьяное поведение, и я сожалею, что эти чувства преследуют его все эти годы", — признался Спейси.
По словам актера, именно это обвинение заставило его совершить каминг-аут. Также Спейси заявил, что у него были отношения как с мужчинами, так и с женщинами. Но дальше он выбирает "жить, как гей".
Комментарии
Амик страшно волнуют педерасты ? Нам то читателям зачем эта инфа ?
ну ты же возбудился от новости
Парень мальчишку обнял
И обещал его сделать певцом.
Тот его руку убрал -
Он был воспитан хорошим отцом.
амител при всё уважение в вам!!!!!!
ну нам здесь в СИБИРИ вот такая инфа!??? алё там кто у вас такими новостями в редакции интересуется? ну ребят это уже перебор!
Странная у тебя логика.
30.10.2017 14:25
- гость - это я второму комментатору написал от первого. Кирпича поддерживаю . Мне кажется, что пид... теперь везде
Эх, Спейси, Спейси... А я надеялся, что ты крут как Уиллис. Оказался обычный похотливый хомячок.
О горе млин. Кевин кевин...Прям расстроил.Такой актер зашибенский ,прям с симпатией к нему относился.
Мало известный актёр решил тупым способом привлечь к себе внимание?
Напишите лучше про звёзд Алтая! Но не про то кто с кем и как спит - это его личное дело, а про искусство их, кто как поёти пляшет. Вот мы с внуками были на концерте алтайской звезды Анны Дашкевич, понравилось. А ведь и другие таланты есть в Алтае. Дома моды, например были на показе у Светланы Липской, не плохо. Но ведь и другие есть люди. А вы написали про того не пойми кто кого...
Я 1927 года рождения. Я помню многое. И в мою молодость в СССР были те кто неизвестно с кем и как и в каких позах, но об этом не писали. И правильно. Пусть спят как и с кем хотят. Я за свободу. И легализацию проституции и тд. Но пусть будет тихо.
Вы же не пишете о том, что какой-то актёр есть не гомосексуал и о том, что он в этом признался.
Если хочешь быть звездой- поработай-......дуплом
30.10.2017 15:10
Звезда я , вот!
Малоизвестный актер??Чего вы говорите.. Не читал но осуждаю). сотня фильмов из которых минимум десяток золотая классика кинематографа ,два оскара,куча наград. Хорошо ,что хоть счас признался а не раньше,я все фильмы с удовольствием смотрел.
ой, ну что за печалька. кевин классный актёр. его личная жизнь мне по барабану.
Да все они ...