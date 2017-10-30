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Комментарии
Ну видно де что это от кувалды они сломались?
люк пластиковый, на нем даже пласт написано
Да какая разница из чего сделан люк,главное что бы он был целым,а не треснутым после любой тяжести
Люк я твой отец ...
Где здесь снег? Где доказательства, что люк сломался под тяжестью пригоршни снежинок? Скорее уж на нем попрыгали недоросли типа "сила есть, ума не надо".
Эти современные пластиковые люки вообще какому-то госту соответствуют?
Сплошь и рядом сломанные встречаются. Недавно даже сотрудница АМИК провалилась в подобный сломанный пластиковый люк.
Советские чугунные лежат десятилетиями (если не своруют) и выдерживают все
положенные нагрузки.
Кто отвечает за качество этих пластмассовых крышек?
Кто отвечает за качество этих пластмассовых крышек?
известно кто - "невидимая рука рынка"
Как в наших морозах пластик служить будет, он же хрупким становится?
Амик на стороне вандалов? Что за юмор идиотский?
Сломать можно сдуру и шар чугунный.
Если кто не знает, то полимерные люки выдерживают нагрузку до 30 тонн.
Разумеется они стоят дороже.
Здесь на лицо факт размещения люка, не соответствующее условиям его использования.
Банальная жажда экономии на всем. Вина не производителя, а строителя
30.10.2017 16:26
Андрей
Может вам на тротуар вообще титановые поставить? Кто знает, с чем вы туда придете в следующий раз с ломом или с отбойником.
А тех кто сломал, надо заставить за их счет сделать 10 таких люков.