Губернатор Алтайского края Александр Карлин поручил Министерству труда и социальной защиты региона подготовить документы для оказания материальной помощи жителям дома в Рубцовске, где произошел взрыв бытового газа. Об этом сообщает официальный сайт администрации Алтайского края.
В ведомстве подчеркивают, что ситуация остается на контроле у главы региона. Карлин получает оперативную информацию о положении дел. Решение о выплате денежных средств будет принято в ближайшее время.
Сейчас жильцы этого дома находятся у своих родственников. Специалисты изучают состояние дома. Им предстоит определить целесообразность восстановления отдельных жилых помещений, а также возможность предоставления пострадавшим гражданам жилья в маневренном фонде города Рубцовска.
Напомним, взрыв произошел в ночь на воскресенье, 29 октября. В результате этого в доме, расположенном в Гвардейском переулке, рухнула часть кровли. Два человека погибли.
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