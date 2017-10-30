Фото: letip.ru
Барнаульские студенты готовы совмещать учебу с работой — наиболее привлекательной сферой трудоустройства для них оказались продажи.
По информации сайта HeadHunter, анализ резюме начинающих специалистов показал, что самой привлекательной сферой для них являются продажи, свое резюме тут разместили 36% соискателей.
23% готовы работать в консультировании, 22% — в "административном персонале", 16% — в банках и 15% — в сфере информационных технологий.
Комментируя такое положение дел, руководитель пресс-службы HeadHunter в Сибирском федеральном округе Елана Таращук отмечает, что многие соискатели во время учебы ищут работу не по специальности.
"Тут дело не только в желании заработать, но и в том, что не все работодатели готовы брать сотрудников не на полный день. Еще и поэтому сфера "Продажи" — один из подходящих варианты для работы с гибким графиком", — уточняет эксперт.
Что касается работодателей, то они в вакансиях для начинающих специалистов чаще всего выдвигают в качестве требования "наличие грамотной письменной и устной речи". Вторым по популярности навыком они указывают знание различных ПК-программ, а третьим — умение продавать.
Комментарии
Как говорил один персонаж:
-"Ни кто работать не хочет, одни менеджеры в стране "