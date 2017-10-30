Социальная акция "Стань донором. Спаси жизнь!" стартовала в Барнауле

Социальная межвузовская акция "Стань донором. Спаси жизнь!" пройдет с 30 октября по 3 ноября в Барнауле. Мероприятие направлено на привлечение внимания горожан, в том числе молодежи, к проблеме донорства.
30 октября в акции примут участие студенты технического вуза, 31 октября приглашаются студенты классического и медицинского вузов, 1 ноября акция пройдет для студентов педагогического и аграрного университетов, 2 ноября – день для бойцов студенческих отрядов, и 3 ноября ожидают студентов филиала Российской академии народного хозяйства и государственной службы и института культуры.
"В организации и проведении мероприятия нам будут помогать студенческое правительство АлтГТУ, волонтёрские центры АлтГТУ и АГУ, молодёжный парламент и комитет по делам молодёжи администрации г. Барнаула. Студенты, которым исполнилось 18 лет, вес которых не менее 50 кг, с хорошими показателями здоровья, прописанные в г. Барнауле или Новоалтайске более года, могут это сделать ежедневно. Окончательное решение о возможности дачи крови принимает врач, который будет работать с потенциальными донорами непосредственно перед этой процедурой. Для удобства студентов к месту сдачи крови будет предоставлен автобус", — рассказал студент факультета энергомашиностроения и автомобильного транспорта АлтГТУ, почётный донор России Евгений Жуков.
Организаторы акции – студенческий профком АлтГТУ и КГБУЗ "Алтайский краевой центр крови" – отмечают, что принять участие в акции и сдать кровь могут не только студенты, но и все желающие. С 8.30 до 12.00 на площади Сахарова будет работать мобильная станция переливания крови.
Открытие состоялась 30 октября в 13.00 на площади перед главным корпусом АлтГТУ (пр. Ленина, 46). В акции приняли участие более 200 человек
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