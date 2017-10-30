Глава Республики Крым Сергей Аксенов назвал Хеллоуин "антипраздником", а также заявил, что не нужно его отмечать, сообщает "Российская газета".
"Этот антипраздник противоречит традиционным ценностям народов Крыма и России, отравляет духовную, культурную и нравственную атмосферу нашего полуострова", — написал чиновник на своей странице в Facebook.
Также он подчеркнул, что недопустимо устраивать "подобные шабаши" в учебных заведениях. Между тем, по словам Аксенова, никто официально запрещать этот праздник не собирается.
Напомним, 31 октября во всем мире празднуют одновременно забавный и жуткий праздник Хеллоуин.
Комментарии
Там в Крыму важнее вопросов нет? Долбаные пиарщики, когда вокруг все в говне живем, они о хэллоуине заботятся...
Вот бесит это... Реальные проблемы решать надо, но этого они не могут, - остается отвлекать людей всякой ерундой.
Ну пусть не отмечает (я не отмечаю), но остальным решать только самим. Какого .. лезть с поучениями к чужим людям? Крымский менталитет оказался очень специфичным...
Что значит отмечать? Да никто его не отмечает!!! Это просто повод побалдеть и отвлечься от серых тяжелых будней.