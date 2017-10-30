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АК-74 и выстрелы к гранатомету: у барнаульского стрелка нашли целый арсенал

, ИА "Амител"
По данным источника в правоохранительных органах, подозреваемый уже имеет три судимости

Фото: nrt24.ru

Новые подробности инцидента, связанного со стрельбой, которую открыл барнаулец вечером 29 октября, сообщил источник в правоохранительных органах — у подозреваемого обнаружен целый арсенал оружия, передает ТАСС.

Собеседник издания отметил, что во время задержания у злоумышленника изъяли АК-74, 112 патронов, гранату Ф-1, тротиловую шашку, три запала, еще шесть гранат, а также нож и топор.

Кроме того, по месту жительства у подозреваемого нашли 28 выстрелов для подствольного гранатомета, электрошокер и другие боеприпасы. "Все оружие направлено на экспертизу", — добавил источник.

Также поступила информация, что у задержанного 1961 года рождения есть три судимости. На момент совершения преступления он был пьян.

Как ранее сообщал портал Amic.ru, по предварительным данным, подозреваемый открыл стрельбу во время конфликта на почве денежного долга с квартирантами, проживавшими в квартире его бывшей супруги.

Ранив троих человек — двух мужчин и одну женщину, он скрылся с места происшествия. Силовики задержали злоумышленника в нескольких кварталах — на улице Малахова.

Вероятно, расследованием случившегося займется Следственный комитет.

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Автор:
Александр Шелягин Главный редактор службы новостей (8-3852) 59-44-66

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Комментарии

30.10.2017 15:24
- гость -

Неужели за лицами имеющими по три судимости никто не присматривает, что у них такие арсеналы появляются?

0  0
30.10.2017 15:27
- гость -

Фото от лас-вегавского стрелка здесь зачем? Для глубины амиковской мысли?

0  0
30.10.2017 15:31
гостю 15:24

полицию работающую на земле сократили до минимума а кто в высоких кабинетах сидит работать не привыкли

0  0
30.10.2017 15:32
- гость -

прям какой-то мистер Defence в исполнении Майкла Дугласа

0  0
30.10.2017 15:37
- гость -


30.10.2017 15:27
- гость -
Фото от лас-вегавского стрелка здесь зачем? Для глубины амиковской мысли?

Пора привыкнуть, что на амике почти всегда левые фотографии, которые вводят читателя в заблуждение.

0  0
30.10.2017 15:39
- гость -

во время задержания у злоумышленника изъяли АК-74, 112 патронов, гранату Ф-1, тротиловую шашку, три запала, еще шесть гранат, а также нож и топор.

Это он все носил с собой?

0  0
30.10.2017 15:43
Гость

Заняты ловлей малолетних экстремистов в интернете, а трижды судимый вооружённый уголовник свободно разгуливает по Барнаулу.

0  0
30.10.2017 15:47
- гость -

Жуть! А если бы у него крыша поехала и он на улице начал палить?

0  0
30.10.2017 16:00
- гость -

30.10.2017 15:43
Гость
---
это в Европе стрелки сматываются. у нас же в Барнауле задержали по горячим следам

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