фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
День памяти жертв политических репрессий прошел в Барнауле 30 октября. На площади Свободы у одноименного памятника почтили память и возложили цветы десятки барнаульцев. Участники в ходе церемонии вспомнили своих родственников, погибших в этот кровавый советский период.
Дата была выбрана в память о голодовке узников лагерей, начавшейся 30 октября 1974 года в Мордовии, которую политзаключенные объявили в знак протеста против политических репрессий в СССР и против бесчеловечного обращения с заключенными в тюрьмах и лагерях.
18 октября 1991 года было принято Постановление Верховного Совета РСФСР № 1763/1-I "Об установлении Дня памяти жертв политических репрессий", после которого 30 октября стало официально признанным днём памяти.
Комментарии
Не десятки, а 14 челов.
Кроме бюджетников кто-нибудь был?
Кроме бюджетников кто-нибудь был?
Был. Клоун в тюбетейке с красной верхушкой.
Как же все таки в СССР здорово было
А че вернитесталина не пришли ?
Судя по количеству возложенных цветов десятками барнаульцев не пахнет. Или основная масса пришедших настолько жлобливая, что пожалели 100 рублей на пару гвоздичек.
Когда установят памятники жертвам либарстии?! за 25 лет в бывшей РФСР исчезло -убыло около 20 миллионов (основная часть русские). Где плакальщики? или всем плевать т.к. либерасня добилась власти, и в этом суть этих "памятников" .
истиное отношение народа к таким памятникам - это количество посетителей таких мероприятий.