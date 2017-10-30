Фото: правительство Алтайского края
Первые объекты горнолыжного спорткомплекса и спортивной деревни в поселке Тягун Заринского района заработают уже в 2017 году. Об этом журналистам во время пресс-конференции сообщил министр экономического развития Алтайского края Николай Чиняков.
"В данный момент продолжается разработка конкретной концепции, привязанной к земельным участкам. Идет подготовка планирования будущего туристического комплекса: зонирование участков, подведение необходимых коммуникаций. В этом году уже откроют сезон. Горнолыжная трасса уже будет работать во второй или третьей декаде ноября, в зависимости от количества снега. Администрацией сельсовета уже произведено резервирование участков для строительства. После утверждения всех градостроительных документов начнется этап реализации. В настоящее время там уже будут функционировать несколько гостиниц. Развитие курорта идет согласно нормативно-правовым актам", — сообщил Николай Чиняков.
Как ранее сообщалось, в алтайском поселке Тягун собираются открыть спортивную деревню, которая должна стать альтернативой кемеровскому Шерегешу.
По замыслу инициаторов проекта, это будет туристический кластер среднего ценового сегмента, для тех, кто хочет покататься на лыжах и просто отдохнуть в сибирской тайге. Плюсом этого кластера будет являться то, что из Барнаула можно спокойно доехать до Тягуна на электричке.
Проект предполагается полностью реализовать в ближайшие пять лет, при этом инвесторы в рамках государственно-частного партнерства уже готовы вложить порядка 500 миллионов рублей.
Ожидается, что на базе "У озера" площадью 12,3 га разместят спортивное ядро, кафе с досуговым центром, магазин, детский городок, пляж, оборудованный деревянными настилами-лежаками, а также площадки для барбекю, пункт проката, две бани, гараж, хозблок и парковку. Гостиничные корпуса разного уровня комфортности рассчитаны на 356 мест.
Кроме того, в рамках второй очереди строительства появится база "Лесная поляна". Площадь участка – 2,7 га. На территории расположены гостиничные корпуса повышенной комфортности на 100 мест. В комплекс базы входят также площадка для барбекю, костровая площадка, баня, детская площадка.
В проект включены объекты спортивного назначения: бугельная канатная дорога протяженностью 1200 м и 100 м, лыжная трасса протяженностью 1,5 километра, 3,5 и 7,5 километра, трасса для саночного спорта протяженностью 180 метров, трасса для сноубордов протяженностью 600 метров.
Комментарии