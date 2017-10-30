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Барнаульский аэропорт начал работать по осенне-зимнему расписанию

, ИА "Амител"
Каждый день из Барнаула в Москву будут летать четыре самолета

Фото: mzgazeta.ru

Международный аэропорт Барнаула имени Германа Титова с понедельника, 30 октября, перешел на осенне-зимнее расписание, сообщает официальный сайт аэровокзала.

Этой зимой каждый день из Барнаула в Москву будут летать четыре самолета. Рейсы будут выполнять авиакомпании "Аэрофлот", S7, "Уральские авиалинии", "ИрАэро".

Также авиакомпания "ИрАэро" будет выполнять рейс Барнаул — Санкт-Петербург по понедельникам и четвергам. Кроме этого, в зимнем расписании компании – прямой перелет в Иркутск два раза в неделю.

Авиакомпания "КрасАвиа" будет выполнять два рейса в неделю в Красноярск по обновленному расписанию: вылет из Барнаула в дневное время. Авиакомпания "СиЛА" продолжит совершать полеты в Томск с частотой три рейса в неделю по понедельникам, средам и пятницам.

На международных направлениях рейсы будут выполнять две авиакомпании — Azur Air и Royal Flight. 

Автор:
Кристина Десяткова Редактор новостей

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