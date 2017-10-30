Российская журналистка и правозащитник Екатерина Гордон заявила о своих намерениях принять участие в выборах президента России, сообщает РИА "Новости" со ссылкой на сайт "Катя Гордон".
"Я, вероятно, буду единственным кандидатом, не согласованным с администрацией президента", — сказано в заявлении.
Гордон отметила, что будет делать акцент в своей программе на правах женщин и детей, защитой которых она занимается в последние годы. При этом Гордон отметила, что никогда не голосовала.
Напомним, президентские выборы пройдут в России в марте следующего года. Ранее о своем желании принять участие в президентской гонке высказывали лидер ЛДПР Владимир Жириновский, Григорий Явлинский и телеведущая Ксения Собчак.
Комментарии
Молодец! Вот за нее я буду голосовать. А Собчак -подсадная утка!
Подписи пусть соберет. 300 тыс. и еще зарегистрируется. Болтовня все это.
Три мужика в стране - Навальный, Собчак и Гордон, все остальные бороться за власть боятся...
Кто это?
А этот,ради которого весь этот замут, из теливизера то хоть кивнул на своё согласие быть лигитивным?
Две ТП, две крашеные блондинки и в депутанты!
30.10.2017 16:08
- гость -
а ты слово "легитимный" пишешь как "лигитивный" из-за отсутствия образования?
или потому, что считаешь будто это смешно?
30.10.2017 16:08
- гость -
Дык, а что остается - не с мужиками же в честной борьбе выявлять достойного...