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Жители Алтайского края с начала 2017 года взяли ипотечных кредитов на сумму 12 миллиардов рублей, что на 24% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие цифры журналистам назвал на пресс-конференции 30 октября министр экономического развития регионального правительства Николай Чиняков.
Так, в период с января по август 2017 года в Алтайском крае было выдано ипотечных кредитов на 12 миллиардов рублей. Прирост составляет около 24%.
Николай Чиняков уверен, что всплеск спроса на ипотеку в Алтайском крае связан, прежде всего, со снижением ставок, ростом доходов населения.
В связи с этим отмечается прирост на рынке строительства.
"На эти процессы повлияло несколько факторов, связанных с уменьшением ставки по ипотеке, а также отложенный спрос. Если в предыдущие годы у жителей Алтайского края была ставка на сбережение, то теперь наблюдается тенденция долгосрочных инвестиций", — сообщил Николай Чиняков.
При этом алтайский министр отметил, что рост инвестиций в экономику в 2017 году составляет около 80 миллиардов рублей, что немного ниже, чем несколько лет назад. Как пояснил Николай Чиняков, темпы роста в районе 5-6 % — отличные результаты, которые опережают всероссийские показатели. Также он добавил, что в регионе наблюдаются темпы роста производства пищевых продуктов.
В июле 2017 года Министерство экономического развития Алтайского края сообщало, что на тот момент с начала года банки выдали кредитов на 88 миллиардов рублей. Более половины займов в крае (около 51 миллиарда рублей) выдано юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, в том числе 24,1 миллиарда рублей субъектам малого и среднего предпринимательства.
Комментарии
Дело в том, что ипотека остается самым главным и почти единственным инструментом, позволяющим приобрести жилье в собственность. Другого не дано. А жить где-то надо, чем успешно пользуется государство с банкирами, обирая и без того нищее население.