Золотые купола появились на храме Святого Святителя Николая Чудотворца Мирликийского, расположенном на территории лечебно-исправительного учреждения (ЛИУ-8) в Новоалтайске. Об этом сообщает пресс-служба УФСИН по Алтайскому краю.
В возведении новых куполов приняли участие митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий, благочинный пенитенциарного округа протоиерей Вячеслав Данькин, помощник начальника УФСИН по организации работы с верующими Александр Побединский, сотрудники аппарата управления, администрации лечебно-исправительного учреждения и осужденные.
Отметим, что храму уже больше 20 лет. Старые купола давно стали непригодными. С них облетела краска, образовалась коррозия. Реконструкция длилась больше года. Новый металл устойчив к любой погоде. Золотистый цвет сохранит яркость надолго. Также на храме установили подсветку, которая будет освещать купола в темное время суток.
В храме регулярно идут богослужения. На них присутствует около 30-50 осужденных. Всего в учреждениях уголовно-исполнительной системы Алтайского края действуют восемь храмов и одиннадцать молитвенных комнат, шесть из которых для осужденных, исповедующих христианство, пять – для мусульман.
Комментарии
" То не дождь, а то не дождь!
Слёзы с неба капают "
Что бы хорошего. Куполов у них на груди и спинах хватает.
Интересно, а попы там тоже отсидевшие, или еще нет?