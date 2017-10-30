Фото: Amic.ru
Асфальт на террасах на склонах Нагорного парка Барнаула намерены полностью заменить весной 2018 года. Такой вариант борьбы с трещинами на туристическом объекте назвал заместитель председателя комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту и связи администрации краевой столицы Иван Гармат в программе "На первом плане. Барнаул".
По его словам, в этом году погодные условия не позволят проделать все работы. При этом замена асфальта будет производиться за счет подрядной организации. Иван Гармат сообщил, что, помимо асфальта, будет засыпан новый грунт. Пока трещины на террасах загерметизированы и угрозы дальнейших повреждений нет. Весной подрядчик в рамках гарантии будет проводить основные работы по установлению причин разломов и их ликвидации.
"Самый возможный вариант – это полное вскрытие асфальтобетона, выемка грунта, засыпка нового сухого грунта с послойным уплотнением, а затем устройство основного слоя асфальтобетона на щебеночном основании", — сообщил представитель городской мэрии.
При этом сейчас нет предпосылок для обрушения склона, поэтому на лестнице можно безопасно гулять.
Ранее сообщалось, что на туристическом объекте образовалось несколько трещин. Власти Барнаула отметили, что временно их зальют. Трещину и ранее пытались заделать, но асфальт продолжил разрушаться. Это не первое ЧП на туристическом объекте. Так, летом текущего года на террасированном склоне происходил обвал грунта. Инцидент произошел из-за того, что в результате обильных дождей грунт пропитался водой.
25 октября во время рабочего визита в Барнаул на проблему склона указал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис.
Комментарии
Да, по весне уже некого не найдёте.....
"Самый возможный вариант – это полное вскрытие асфальтобетона, выемка грунта, засыпка нового сухого грунта с послойным уплотнением, а затем устройство основного слоя асфальтобетона на щебеночном основании"
------------
По русски говоря: Всё придётся разобрать и сделать заново. Вот такое вот нынче качество работ.
по гарантии менять будут или через новый конкурс?
А если выяснится, что проблема не в качестве строительства, а в качестве самого проекта? Что-то мне не верится, что перед всей этой застройкой проводились какие-то серьезные геологические и геодезические изыскания - это только в СССР даже избушку на курьих ножках нельзя было построить без предварительных тщательных исследований грунта и прочих природных условий, а сейчас всем рулит исключительно больная фантазия некоторых чиновников и халявное бабло. Вот потому советские постройки стоят уже не один десяток лет и еще столько же простоят, а нынешние сыплются уже в процессе стройки, как башенки из детских кубиков - от того, что на них котенок чихнул.
- гость -
А если выяснится, что проблема не в качестве строительства, а в качестве самого проекта?
То крайний все равно будет подрядчик, проектировщиков максимум постыдят на общем собрании и обяжут сделать новые чертежи.
Там работы на один день весной. Шум просто подняли не из-за чего.
Обратите внимание на деформацию ограждний по всем уровням в проекции провала) А они собрались покрытие менять)))
Да к весне все эти террасы сползут на дорогу. Там надо сваи вертикальные вбивать, на них плиты класть, на них уже асфальт. Полностью формировать искусственный склон.