фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
Работы по установке новой ограды в барнаульском парке "Центральный" идут полным ходом. Рабочие уже приступили к постройке центрального входа, и, как сообщили Amic.ru, на днях в парк привезут чугунную ограду для монтажа.
Напомним, что работы в парке проводит компания "Рост". Стоимость установки составляет почти 15 миллионов рублей. К ноябрю объект будет уже готов.
Ограждение было выполнено на чугунолитейном заводе в Камне-на-Оби.
Комментарии
Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.
Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.
А мужики то не знают...
И так сойдет!
Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.
любой строитель скажет что работа выполненная в зимнее время будет стоить значительно дороже чем та же работа выполненная в летнее время
Любой строитель хочет работать и кушать не только в теплое, но и в холодное время года.
Не впадать же им в спячку на полгода
К ноябрю объект будет уже готов.
Завтра идем проверять готовность объекта.
Наверное это программа, удобный безбарьерный город для людей в действии?
......парка нет, а те далече.....но "красивый" забор зимой, да под руководством главного архитектора города - построим ! Вот будет замечательный "объект" туркластера, из Питера даже народ попрёт смотреть ! А во внутрь мы их не пустим - забор, да и нечего там слоняться, намусорят ещё......
Ну так чем как не забором можно защититься от людей, ещё затопчут чего внутри, поэтому и не жалко денег на хороший забор)
А пока забора нет да красиво, успевайте полюбоваться я уже был несколько раз
Зачем там забор? Когда забора нет (сейчас), при сходе с пешеходной улицы видно отличное общее пространство, лавочки у Барнаулки, парк. Рядом поворотное кольцо трамвая с диспетчерской, это на самом деле достаточно редкий объект, если его привести в порядок, будет вообще отлично. Ну зачем, зачем там забор???
Высотке на последней фотке "живописно" так "вписались" в застройку цента малоэтажными зданиями
вот именно, забор не нужен
в морозы цемент лучше сохнет. и тут, и на набережной))