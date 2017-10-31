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За месяц до: как "Центральный" парк Барнаула "обрастает" новой оградой

, ИА "Амител", Екатерина Смолихина
Парк порадует горожан новой оградой уже в ноябре

фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru

Работы по установке новой ограды в барнаульском парке "Центральный" идут полным ходом. Рабочие уже приступили к постройке центрального входа, и, как сообщили Amic.ru, на днях в парк привезут чугунную ограду для монтажа.

Напомним, что работы в парке проводит компания "Рост". Стоимость установки составляет почти 15 миллионов рублей. К ноябрю объект будет уже готов.

Ограждение было выполнено на чугунолитейном заводе в Камне-на-Оби.

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Автор:
Екатерина Смолихина фотокорреспондент 89293224430

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Комментарии

31.10.2017 07:34
- гость -

Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.

0  0
31.10.2017 08:21
- гость -

Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.

А мужики то не знают...

0  0
31.10.2017 09:16
Гость

И так сойдет!

0  0
31.10.2017 09:31
- гость -

Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.

любой строитель скажет что работа выполненная в зимнее время будет стоить значительно дороже чем та же работа выполненная в летнее время

0  0
31.10.2017 09:43
- гость -

Любой строитель хочет работать и кушать не только в теплое, но и в холодное время года.
Не впадать же им в спячку на полгода

2  0
31.10.2017 10:13
ф каЦке

К ноябрю объект будет уже готов.
Завтра идем проверять готовность объекта.

0  0
31.10.2017 12:29
- гость -

Наверное это программа, удобный безбарьерный город для людей в действии?

0  0
31.10.2017 12:49
Архитектор

......парка нет, а те далече.....но "красивый" забор зимой, да под руководством главного архитектора города - построим ! Вот будет замечательный "объект" туркластера, из Питера даже народ попрёт смотреть ! А во внутрь мы их не пустим - забор, да и нечего там слоняться, намусорят ещё......

0  0
31.10.2017 12:59
- гость -

Ну так чем как не забором можно защититься от людей, ещё затопчут чего внутри, поэтому и не жалко денег на хороший забор)

0  0
31.10.2017 13:01
- гость -

А пока забора нет да красиво, успевайте полюбоваться я уже был несколько раз

0  0
31.10.2017 14:44
Забор

Зачем там забор? Когда забора нет (сейчас), при сходе с пешеходной улицы видно отличное общее пространство, лавочки у Барнаулки, парк. Рядом поворотное кольцо трамвая с диспетчерской, это на самом деле достаточно редкий объект, если его привести в порядок, будет вообще отлично. Ну зачем, зачем там забор???

0  0
31.10.2017 15:50
Гость в горле кость

Высотке на последней фотке "живописно" так "вписались" в застройку цента малоэтажными зданиями

0  0
31.10.2017 17:07
- гость -

вот именно, забор не нужен

0  0
31.10.2017 17:11
геша

в морозы цемент лучше сохнет. и тут, и на набережной))

0  0
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