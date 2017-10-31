фото: Екатерина Смолихина/ Amic.ru
Работы по установке новой ограды в барнаульском парке "Центральный" идут полным ходом. Рабочие уже приступили к постройке центрального входа, и, как сообщили Amic.ru, на днях в парк привезут чугунную ограду для монтажа.
Напомним, что работы в парке проводит компания "Рост". Стоимость установки составляет почти 15 миллионов рублей. К ноябрю объект будет уже готов.
Ограждение было выполнено на чугунолитейном заводе в Камне-на-Оби.
Комментарии
Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.
Любой строитель скажет, что подобные работы делаются в тёплое время года.
А мужики то не знают...